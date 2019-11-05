Директор по коммуникациям РФС: «Позиция Дюкова по работе Егорова не поменялась»
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что позиция президента Российского футбольного союза Александра Дюкова по работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова не изменилась. 3 сентября Дюков сказал, что Егорову нужно дать шанс.
— Дюков свою позицию по Егорову доносил, она не поменялась, — сказал Мельников.
— Я чувствую доверие руководства, — заявил Егоров.
— Позицию руководства по Александру Анатольевичу лучше спросить у самого руководства, — добавил Мельников. (Иван Торопцев)
Александр Егоров: «Чувствую доверие руководства. Написали, что одним Егоровым станет меньше? Меня что, убьют?» //
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