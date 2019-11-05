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Директор по коммуникациям РФС: «Позиция Дюкова по работе Егорова не поменялась»

14:01
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Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что позиция президента Российского футбольного союза Александра Дюкова по работе главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова не изменилась. 3 сентября Дюков сказал, что Егорову нужно дать шанс.

Александр Егоров.Российских судей может возглавить иностранец?

— Дюков свою позицию по Егорову доносил, она не поменялась, — сказал Мельников.

— Я чувствую доверие руководства, — заявил Егоров.

— Позицию руководства по Александру Анатольевичу лучше спросить у самого руководства, — добавил Мельников. (Иван Торопцев)

Александр Егоров: «Чувствую доверие руководства. Написали, что одним Егоровым станет меньше? Меня что, убьют?» //
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