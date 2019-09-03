Александр Дюков: «Правильно дать Егорову шанс исправить и улучшить ситуацию»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что Александр Егоров должен продолжить работу на посту главы судейства и инспектирования РФС.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили ряд результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие Егорову.

— Я согласен, что есть его вина в том качестве судейства, которое мы видим, с другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию. Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре, но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придется делать раньше.



Набралось довольно большое количество эпизодов, по которым много вопросов, одинаковые эпизоды трактуются по-разному, даже одним и тем же арбитром. Сейчас проводятся учебно-тренировочные сборы в Новогорске, и их задача — разобрать непростые важные моменты, что есть желтая, красная карточка, пенальти, чтобы с девятого тура не допускать ошибок. Что касается ошибок на футбольных матчах, то их делал не сам Егоров, но те судьи, которые обслуживали матчи, были назначены им как руководителем. Понятно, что не он участвовал в их изначальном воспитании, но предсезонную подготовку проводил он, это его зона ответственности, и получилось не все, но прошло только восемь туров, и делать какие-то долгосрочные выводы еще преждевременно.



Нам необходимо повысить качество судейства, мы это можем сделать, во-первых, за счет введения и применения VAR на как можно большем количестве матчей. Во-вторых, обойма арбитров должна быть больше. К сожалению, наши опытные судьи допускали ключевые ошибки, что вызвало заслуженную негативную реакцию со стороны клубов, поэтому они должны чувствовать, что не являются незаменимыми, в связи с этим список арбитров будет расширен, дополнительно пригласим четырех судей из ФНЛ.

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