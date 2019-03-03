"Динамо" вырвало победу в матче с "Уфой"

"Уфа" уступила "Динамо" (1:2) в 18-м туре чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 32-й минуте - Силвестр Игбун реализовал выход один на один с Шуниным после ошибки Тони Шуньича. Ответный мяч головой после подачи углового забил Евгений Луценко. Победный мяч в концовке провел Вячеслав Грулев.

"Уфа" с 16-ю оками занимает 15-е место. У "Динамо" 23 очка и десятое место.

В следующем туре "Динамо" примет "Спартак", а "Уфа" в гостях сыграет с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Уфа" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (1:0)

Голы: Игбун, 32 (1:0). Луценко, 60 (1:1). Грулев, 90+4 (1:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов (Сухов, 85), Неделчару, Аликин, Пуцко, Йокич, Пауревич, Карп, Тилль (Вомбергар, 85), Игбун, Сысуев (Кротов, 58).



"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Тетте, Юсупов, Жоаузинью, Марков, Черных (Грулев, 75), Луценко (Панченко, 89).



Предупреждения: Юсупов, 13. Тетте, 45+1. Козлов, 67. Пауревич, 72. Шуньич, 78. Аликин, 81. Йокич, 86. Неделчару, 90+2.



Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург), Миневич (Смоленск).



3 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

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