«Динамо» — «Торпедо»: Фомин забил с пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо». Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Одиннадцатиметровый заработал нападающий Федор Смолов. Он ворвался в штрафную и прокинул мяч мимо вратаря, который был вынужден сфолить на нем.