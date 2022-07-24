Комментатор Георгий Черданцев спровоцировал голы в матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Торпедо».

«Наверное, мне надо включиться с прогнозом, что счет будет 0:0», — сказал Черданцев.

Почти сразу же после этих слов «Динамо» открыло счет — Федор Смолов забил после передачи полузащитника Арсена Захаряна. На 36-й минуте игры хавбек «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти. В концовке тайма Захарян сделал счет крупным.