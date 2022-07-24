Черданцев спровоцировал голы в матче «Динамо» — «Торпедо»: «Наверное, мне надо включиться с прогнозом, что счет будет 0:0»
Черданцев спровоцировал голы в матче «Динамо» — «Торпедо»
Комментатор Георгий Черданцев спровоцировал голы в матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Торпедо».
«Наверное, мне надо включиться с прогнозом, что счет будет 0:0», — сказал Черданцев.
Почти сразу же после этих слов «Динамо» открыло счет — Федор Смолов забил после передачи полузащитника Арсена Захаряна. На 36-й минуте игры хавбек «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти. В концовке тайма Захарян сделал счет крупным.
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|0
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|
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|
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|
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