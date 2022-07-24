«Динамо» — «Торпедо»: Смолов открыл счет в первом тайме

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Смолов вышел к воротам под острым углом и послал мяч между ног голкиперу Егору Бабурину.

Голевую передачу в свой актив записал полузащитник Арсен Захарян.