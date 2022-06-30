Йоканович оценил физическое состояние футболистов «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о физическом состоянии игроков.

— Утром была тренировка, ребята играют под нагрузками. Как оцените их физическое состояние?

— Для этого момента предсезонной подготовки оно хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к этой игре. Мы делали то, что считаем необходимым.

— Как оцените игру молодых динамовцев?

— Они провели на поле весь второй тайм. Для некоторых из них это первая предсезонка с главной командой. Они делают все, что мы от них требуем, стараются, играют с полной концентрацией. Верю, что некоторые из них станут нашим будущим.

Сегодня, 30 июня, «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Голами отметились Константин Тюкавин и Даниил Фомин, оформивший дубль.