Йоканович оценил физическое состояние футболистов «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о физическом состоянии игроков.
— Утром была тренировка, ребята играют под нагрузками. Как оцените их физическое состояние?
— Для этого момента предсезонной подготовки оно хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к этой игре. Мы делали то, что считаем необходимым.
— Как оцените игру молодых динамовцев?
— Они провели на поле весь второй тайм. Для некоторых из них это первая предсезонка с главной командой. Они делают все, что мы от них требуем, стараются, играют с полной концентрацией. Верю, что некоторые из них станут нашим будущим.
Сегодня, 30 июня, «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Голами отметились Константин Тюкавин и Даниил Фомин, оформивший дубль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -