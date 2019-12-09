«Динамо» проведет сборы в Турции
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что команда проведет три сбора в Турции. Команда выйдет из отпуска для прохождения медицинского обследования 9 января, а уже 10-го числа отправится на свой первый сбор.
Первый сбор пройдет до 21 января. «Динамо» проведет два контрольных матча.
Второй учебно-тренировочный сбор у динамовцев начнется 24-го января и закончится 6 февраля. Запланировано три контрольных матча.
Наконец, третий сбор пройдет в сроки с 9 по 22 февраля, на нем также планируется три контрольных поединка.
«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
??? «Динамо» проведёт сборы в Турции. На первый ??? отправятся уже 10 января. Подробнее: https://t.co/lZCNDscKaW#ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/MzapnXNkpo— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 9, 2019
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