«Динамо» примет решение по Комличенко в ближайшие дни
13:22
По данным «СЭ», в понедельник, 13 декабря, прошла встреча руководителей «Динамо» и представителей футболиста «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
В московском клубе выслушали условия, на которых 24-летний нападающий российской сборной готов перейти в стан бело-голубых, и взяли время на размышления. В ближайшие дни решение должно быть принято. Как мы уже сообщали, один из альтернативных вариантов — Александр Соболев из «Крыльев Советов».
В этом сезоне Комличенко провел 15 матчей в чемпионате Чехии и забил 10 мячей. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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