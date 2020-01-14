«Динамо» примет решение по Комличенко в ближайшие дни

По данным «СЭ», в понедельник, 13 декабря, прошла встреча руководителей «Динамо» и представителей футболиста «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

В московском клубе выслушали условия, на которых 24-летний нападающий российской сборной готов перейти в стан бело-голубых, и взяли время на размышления. В ближайшие дни решение должно быть принято. Как мы уже сообщали, один из альтернативных вариантов — Александр Соболев из «Крыльев Советов».

В этом сезоне Комличенко провел 15 матчей в чемпионате Чехии и забил 10 мячей. (Константин Алексеев)