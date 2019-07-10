20:17 | Футбол — РПЛ

"Динамо" представило новую форму на сезон-2019/20. Видео

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"Динамо" в своем Твиттере представило новую форму на сезон 2019/20. Презентационный ролик сопровождается слоганом "Оставь свой след". В первом туре РПЛ команда Дмитрия Хохлова сыграет на выезде против тульского "Арсенала". Матч-открытие чемпионата состоится 12 июля.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

 

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