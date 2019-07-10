"Динамо" представило новую форму на сезон-2019/20. Видео

"Динамо" в своем Твиттере представило новую форму на сезон 2019/20. Презентационный ролик сопровождается слоганом "Оставь свой след". В первом туре РПЛ команда Дмитрия Хохлова сыграет на выезде против тульского "Арсенала". Матч-открытие чемпионата состоится 12 июля.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр