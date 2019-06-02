"Динамо" поздравило Черных с рождением первенца

Полузащитник "Динамо" Федор Черных стал отцом, информирует официальный Твиттер московской команды. Супруга 28-летнего литовца родила сына Матвея.

– От всей души поздравляем Федора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым, – написано в Твиттере "Динамо".

В прошедшем сезоне Черных провел 24 матча за "Динамо" и забил два гола.