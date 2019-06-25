09:06 | Футбол — РПЛ

"Динамо" отправилось на сборы в Вену

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Официальный Твиттер "Динамо" сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды отправился на сбор в Вену.

Москвичи будут готовиться к новому сезону в следующем составе:

вратари – Шунин, Лещук, Седов;

защитники – Темников, Паршивлюк, Ордец, Калинин, Плиев, Морозов, Рыков, Евгеньев, Рауш, Шунич;

полузащитники – Теттех, Юсупов, Кардозу, Черных, Москвичёв, Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Липовой;

нападающие – Марков, Панченко.

"Динамо" заняло 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.

 

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