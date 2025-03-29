Metaratings: Игнатов не полетит на матч против «Ахмата»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов все еще восстанавливается после травмы и не отправится с командой в Грозный на матч 22-го тура РПЛ против «Ахмата», сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок вернулся в общую группу «Спартака». Однако вскоре стало ясно, что его мышечное повреждение серьезнее, чем предполагалось. Из-за этого Игнатов пропустил матч 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

В сезоне-2024/25 Игнатов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Он не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» состоится в Грозном в воскресенье, 30 марта. «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, а «Ахмат» занимает 14-е место с 18 баллами.