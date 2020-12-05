«Динамо» определилось со скаутом по Восточной Европе
По данным «СЭ», новым скаутом «Динамо» по Восточной Европе должен стать Йован Танасьевич. 42-летний специалист выступал за бело-голубых в 2003-2009 годах, он был одним из любимцев болельщиков, после завершения карьеры работал агентом.
Танасьевич прилетел на переговоры в Москву, с большой долей вероятности они завершатся успешно. Бывший игрок сборной Черногории постоянно проживает в Сербии, он уже некоторое время находится в контакте со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю