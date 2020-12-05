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«Динамо» определилось со скаутом по Восточной Европе

15:43
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По данным «СЭ», новым скаутом «Динамо» по Восточной Европе должен стать Йован Танасьевич. 42-летний специалист выступал за бело-голубых в 2003-2009 годах, он был одним из любимцев болельщиков, после завершения карьеры работал агентом.

Танасьевич прилетел на переговоры в Москву, с большой долей вероятности они завершатся успешно. Бывший игрок сборной Черногории постоянно проживает в Сербии, он уже некоторое время находится в контакте со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.

(Константин Алексеев)

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