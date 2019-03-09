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"Динамо" обыграло "Спартак" в матче молодежных команд

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В матче 19-го тура молодежного первенства России "Динамо" обыграло "Спартак" - 3:0. В параллельном матче "Ростов" уступил тульскому "Арсеналу" (1:2).

Молодежное первенство России

19-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "Спартак - мол." (Москва) - 3:0 (1:0)

Голы: Лацевич, 14 (1:0). Гоманюк, 81 (2:0). Мелекесцев, 83 (3:0).

Судья: Родионов (Чехов).

9 марта. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 1:2 (0:1)

Голы: Ильин, 36 (0:1). Осипов, 50 (0:2). Петров, 90 (1:2)

Судья: Дорошенко (Ейск).

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

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