"Динамо" обыграло "Спартак" в матче молодежных команд

В матче 19-го тура молодежного первенства России "Динамо" обыграло "Спартак" - 3:0. В параллельном матче "Ростов" уступил тульскому "Арсеналу" (1:2).
Молодежное первенство России
19-й тур
"Динамо - мол." (Москва) - "Спартак - мол." (Москва) - 3:0 (1:0)
Голы: Лацевич, 14 (1:0). Гоманюк, 81 (2:0). Мелекесцев, 83 (3:0).
Судья: Родионов (Чехов).
9 марта. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".
"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Арсенал Т - мол." (Тула) - 1:2 (0:1)
Голы: Ильин, 36 (0:1). Осипов, 50 (0:2). Петров, 90 (1:2)
Судья: Дорошенко (Ейск).
9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
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