«Динамо» не смогло дозаявить вернувшегося из «Тамбова» Кардозу. Игрок может тренироваться, но не играть

«Динамо» на официальном сайте сообщило, что не смогло дозаявить полузащитника Мигела Кардозу на оставшуюся часть сезона-2019/20. Португальский хавбек выступал на правах аренды за «Тамбов» и вернулся в московскую команду в связи с истечением срока арендного соглашения.

Кроме того, в «Динамо» вернулся Вячеслав Грулев, которого в январе арендовал «Нижний Новгород». Из-за пандемии коронавируса сезон Олимп-ФНЛ был досрочно завершен, и хавбек провел за нижегородцев только 2 матча. Его бело-голубым дозаявить удалось.

— 9 июня состоялось заседание Исполнительного комитета РФС, который принял ряд поправок к Регламенту о возобновлении премьер-лиги. В числе прочего появился пункт, что клуб имеет право дозаявить футболистов, которые вернулись из аренд команд, чьи соревнования были завершены досрочно, — пояснил начальник «Динамо» Александр Удальцов. — В случае с «Динамо» это команды ФНЛ и ПФЛ. Поэтому Вячеслав Грулев, выступавший в «Нижний Новгород» этой весной на условиях аренды, под этот пункт попал. Вследствие чего мы имели полное право его заявить.

Другое дело — Мигел Кардозу. Клуб подал обращение в Комитет по статусу и переходам футболистов РФС, потому что у Мигела были определенные сложности с «Тамбовом», который не выполнил ряд условий перед футболистом. Сегодня, в пятницу, этот Комитет заседал, рассмотрел наше обращение, однако в итоге отказал в удовлетворении в связи с тем, что португалец под вышеуказанный пункт не попадает. Таким образом, у нас сейчас есть футболист, который может с нами тренироваться, а играть — нет.