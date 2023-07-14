Баранник — о возможном уходе Медведева из «Зенита»: «Думаю, так вопрос пока не стоит»
Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на информацию о том, что Александр Медведев стал председателем совета директоров СКА. Также специалист сохранил аналогичную должность в «Зените».
— Александр Иванович работал в «Газпромэкспорт» — это, наверное, организация не меньше, чем футбольный клуб «Зенит» и хоккейный СКА. Поэтому, раз он выбрал такую позицию, то наверное, справится, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.
— Если предположить, что Медведев покинет «Зенит», кто его может заменить?
— У «Зенита» есть основной спонсор — это «Газпром», Алексей Миллер. Он будет выбирать. Я думаю, что так вопрос пока не стоит.
— Как вы думаете, новое назначение Медведева может повлиять на шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство?
— Конечно, нет. В «Зените» уже создана команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы. Думаю, что там все основные моменты уже давно отработаны.
14 июля СКА на официальном сайте сообщил об изменениях в составе совета директоров. Отмечалось, что Медведев сменит Геннадия Тимченко на посту председателя совета. Также в совет директоров войдет заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.
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|Зенит
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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