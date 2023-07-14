Баранник — о возможном уходе Медведева из «Зенита»: «Думаю, так вопрос пока не стоит»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на информацию о том, что Александр Медведев стал председателем совета директоров СКА. Также специалист сохранил аналогичную должность в «Зените».

— Александр Иванович работал в «Газпромэкспорт» — это, наверное, организация не меньше, чем футбольный клуб «Зенит» и хоккейный СКА. Поэтому, раз он выбрал такую позицию, то наверное, справится, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

— Если предположить, что Медведев покинет «Зенит», кто его может заменить?

— У «Зенита» есть основной спонсор — это «Газпром», Алексей Миллер. Он будет выбирать. Я думаю, что так вопрос пока не стоит.

— Как вы думаете, новое назначение Медведева может повлиять на шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство?

— Конечно, нет. В «Зените» уже создана команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы. Думаю, что там все основные моменты уже давно отработаны.

14 июля СКА на официальном сайте сообщил об изменениях в составе совета директоров. Отмечалось, что Медведев сменит Геннадия Тимченко на посту председателя совета. Также в совет директоров войдет заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.