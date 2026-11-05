«Динамо» может обойти «Зенит» и возглавить РПЛ после 14-го тура

Московское «Динамо» сохраняет возможность уйти на международную паузу лидером чемпионата России.

После 13 туров бело-голубые занимают второе место с 28 очками. В активе команды Сандро Шварца девять побед, одна ничья и три поражения. У «Зенита», который идет первым, 30 очков: десять побед и три поражения.

В 14-м туре «Динамо» 7 ноября сыграет в Воронеже с «Факелом», а «Зенит» 8 ноября примет «Ростов». Победа москвичей принесет им 31 очко. Если петербуржцы при этом проиграют, то останутся с 30 очками и уступят первую строчку «Динамо».

При ничьей «Зенита» и победе «Динамо» у команд будет по 31 очку. В таком случае положение в таблице определяется дополнительными показателями, и одного подсчета очков для объявления нового лидера недостаточно. Матч «Факел» — «Динамо» начнется в 14.00 мск, «Зенит» — «Ростов» — в 18.30 мск.