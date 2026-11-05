«Спартак» может подняться на второе место в РПЛ после матча с «Акроном»

Красно-белые могут завершить 14-й тур на второй строчке, но для этого им понадобится не только собственная победа.

Перед туром «Спартак» набрал 26 очков в 13 встречах: восемь побед, две ничьи и три поражения. Столько же очков у ЦСКА, который располагается выше по дополнительным показателям. Вторым идет московское «Динамо» с 28 очками.

Команда Хуана Карлоса Карседо примет «Акрон» 8 ноября. В случае победы у «Спартака» станет 29 очков. Для выхода на вторую строчку необходимо, чтобы «Динамо» проиграло «Факелу», а ЦСКА не победил «Краснодар». Тогда динамовцы останутся с 28 очками, а армейцы наберут не больше 27.

«Динамо» и ЦСКА проведут свои матчи 7 ноября. «Спартак» выйдет на поле на следующий день в 16.15 мск и к стартовому свистку будет знать результаты обоих конкурентов.