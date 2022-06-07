«РБ Спорт»: «Динамо» обсуждает с экс-тренером «Шеффилда» Йокановичем контракт на два года

«Динамо» может назначать Йокановича на пост главного тренера

«Динамо» близко к назначению Славиши Йокановича на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб и 53-летний сербский специалист находятся на финальной стадии согласования контракта сроком на два года.

Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Также он тренировал «Фулхэм» и «Уотфорд».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 «Динамо» покинул Сандро Шварц. 43-летний немец стал главным тренером «Герты».