«РБ Спорт»: «Динамо» обсуждает с экс-тренером «Шеффилда» Йокановичем контракт на два года
«Динамо» может назначать Йокановича на пост главного тренера
«Динамо» близко к назначению Славиши Йокановича на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, московский клуб и 53-летний сербский специалист находятся на финальной стадии согласования контракта сроком на два года.
Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Также он тренировал «Фулхэм» и «Уотфорд».
Напомним, что по окончании сезона-2021/22 «Динамо» покинул Сандро Шварц. 43-летний немец стал главным тренером «Герты».
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|56
|
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|
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|12
|34-47
|32
|
14
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|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
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|8
|5
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|34-56
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|
16
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
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Зенит
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Реми Кабелла
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|4
|
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|1
|4
|
|
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|15
|1
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