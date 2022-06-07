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«РБ Спорт»: «Динамо» обсуждает с экс-тренером «Шеффилда» Йокановичем контракт на два года

«Динамо» может назначать Йокановича на пост главного тренера
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» близко к назначению Славиши Йокановича на пост главного тренера, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб и 53-летний сербский специалист находятся на финальной стадии согласования контракта сроком на два года.

Последним клубом Йокановича был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре прошлого года. Также он тренировал «Фулхэм» и «Уотфорд».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 «Динамо» покинул Сандро Шварц. 43-летний немец стал главным тренером «Герты».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-i-jokanovich-storony-obsuzhdayut-kontrakt-na-dva-goda/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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