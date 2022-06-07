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Сегодня, 10:30

В РФС объяснили выдачу «Оренбургу» лицензии РФС-1 на предстоящий сезон

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с лицензированием «Оренбурга» и «Алании».

«В прошлом году было два резонансных решения — невыдача лицензии РФС-1 «Оренбургу» и «Алании». Причина заключалась в том, что у «Алании» полностью отсутствовал стадион, летом был снос трибун. Было понятно, что команда не сможет проводить во Владикавказе весь сезон. В Оренбурге вместимость стадиона была менее 10 тысяч мест, на этом основании комиссия отказала в выдаче лицензии. Для лицензии РФС-1 требуется наличие стадиона первой категории, который находится в регионе, в котором зарегистрирован футбольный клуб. Данный критерий был внесен по предложению РПЛ.

Мы обратились в лигу с предложением уменьшить вместимость. В лиге почти единогласно не согласились и проголосовали против этого предложения, на основе этого РФС отказал в выдаче лицензии. Если бы исполком РФС принял бы другое решение, то и комиссия по лицензированию могла принять другое решение. В данном случае такого решения принято не было. В течение этого сезона «Оренбург» провел работу по уровню стадиона. Лицензия клубу выдана в настоящий момент под условием, что ими будет получен сертификат о введении объекта в эксплуатацию. Как только акт ввода в эксплуатацию стадиона будет предоставлен, то мы выдадим лицензию до начала сезона, и клуб будет участвовать в соревнованиях", — сказал Митрофанов.

«Оренбург» обыграл «Уфу» (4:3 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и будет выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. «Алания» заняла шестую строчку в ФНЛ с 60 очками в 38 матчах.

РФС
ФК Оренбург
Максим Митрофанов
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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