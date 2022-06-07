В РФС объяснили выдачу «Оренбургу» лицензии РФС-1 на предстоящий сезон

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с лицензированием «Оренбурга» и «Алании».

«В прошлом году было два резонансных решения — невыдача лицензии РФС-1 «Оренбургу» и «Алании». Причина заключалась в том, что у «Алании» полностью отсутствовал стадион, летом был снос трибун. Было понятно, что команда не сможет проводить во Владикавказе весь сезон. В Оренбурге вместимость стадиона была менее 10 тысяч мест, на этом основании комиссия отказала в выдаче лицензии. Для лицензии РФС-1 требуется наличие стадиона первой категории, который находится в регионе, в котором зарегистрирован футбольный клуб. Данный критерий был внесен по предложению РПЛ.

Мы обратились в лигу с предложением уменьшить вместимость. В лиге почти единогласно не согласились и проголосовали против этого предложения, на основе этого РФС отказал в выдаче лицензии. Если бы исполком РФС принял бы другое решение, то и комиссия по лицензированию могла принять другое решение. В данном случае такого решения принято не было. В течение этого сезона «Оренбург» провел работу по уровню стадиона. Лицензия клубу выдана в настоящий момент под условием, что ими будет получен сертификат о введении объекта в эксплуатацию. Как только акт ввода в эксплуатацию стадиона будет предоставлен, то мы выдадим лицензию до начала сезона, и клуб будет участвовать в соревнованиях", — сказал Митрофанов.

«Оренбург» обыграл «Уфу» (4:3 по сумме двух встреч) в стыковых матчах и будет выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. «Алания» заняла шестую строчку в ФНЛ с 60 очками в 38 матчах.