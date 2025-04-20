«Динамо» — «Рубин»: Глебов, Бителло, Даку выйдут на поле с первых минут

Московское «Динамо» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Маухуб.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Рубин».