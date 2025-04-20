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Сегодня, 12:43

Батраков стал лидером среди молодых футболистов Европы по созданным голевым моментам

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список футболистов Европы в возрасте 19 лет и моложе по количеству созданных голевых моментов в нынешнем сезоне, сообщает Football Wonderkids.

По данным источника, россиянин создал 82 голевых момента. На втором месте по этому показателю идет полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (54). Тройку замыкает хавбек «Спортинга» Жеовани Кенда (53).

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 13 голами и 10 результативными передачами в 32 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
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«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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