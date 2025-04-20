Батраков стал лидером среди молодых футболистов Европы по созданным голевым моментам
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список футболистов Европы в возрасте 19 лет и моложе по количеству созданных голевых моментов в нынешнем сезоне, сообщает Football Wonderkids.
По данным источника, россиянин создал 82 голевых момента. На втором месте по этому показателю идет полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (54). Тройку замыкает хавбек «Спортинга» Жеовани Кенда (53).
Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 13 голами и 10 результативными передачами в 32 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6