Батраков стал лидером среди молодых футболистов Европы по созданным голевым моментам

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список футболистов Европы в возрасте 19 лет и моложе по количеству созданных голевых моментов в нынешнем сезоне, сообщает Football Wonderkids.

По данным источника, россиянин создал 82 голевых момента. На втором месте по этому показателю идет полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (54). Тройку замыкает хавбек «Спортинга» Жеовани Кенда (53).

Батраков является воспитанником «Локомотива». В этом сезоне он отметился 13 голами и 10 результативными передачами в 32 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В июне футболисту исполнится 20 лет.