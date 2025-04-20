Удальцов о матче «Зенит» — «Химки»: «Для имиджа лиги было бы непозволительно, если бы в Санкт-Петербург поехал второй состав»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной поездке дублирующего состава «Химок» на игру против «Зенита» в 25-м туре РПЛ.

«Для имиджа лиги было бы непозволительно, если бы в Санкт-Петербург поехал второй состав «Химок». Вон матч «Сочи» — «Ростов» (10:1) до сих пор все вспоминают с улыбкой. Поэтому я прекрасно понимаю действия Александра Александровича Алаева, который взял ситуации под свой контроль», — сказал Удальцов «СЭ».

19 апреля стало известно, что футболисты основного состава «Химок» отправились на игру 25-го тура РПЛ.

Игра «Зенит» — «Химки» состоится 20 апреля, в воскресенье в 16:30.