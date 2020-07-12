«Динамо» — «Крылья Советов»: Филипп реализовал пенальти, назначенный благодаря Лапочкину
18:56
«Динамо» открыло счет в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». Максимилиан Филипп реализовал пенальти на 14-й минуте.
11-метровый был назначен после консультации главного арбитра Сергея Карасева с ВАР Сергеем Лапочкиным.
? Максимилиан Филипп открыл счет на 15-й минуте, реализовав пенальти в ворота «Крыльев Советов».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020
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