«Динамо» открыло счет в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». Максимилиан Филипп реализовал пенальти на 14-й минуте.

11-метровый был назначен после консультации главного арбитра Сергея Карасева с ВАР Сергеем Лапочкиным.