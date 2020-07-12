РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: Филипп реализовал пенальти, назначенный благодаря Лапочкину

18:56
Теги:

«Динамо» открыло счет в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов». Максимилиан Филипп реализовал пенальти на 14-й минуте.

11-метровый был назначен после консультации главного арбитра Сергея Карасева с ВАР Сергеем Лапочкиным.

Динамо — Крылья Советов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир