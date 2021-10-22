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Семак: «Участие Малкома и Клаудиньо в матче со «Спартаком» под вопросом»

Семак рассказал о состоянии травмированных Малкоме и Клаудиньо
16:05
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» рассказал о состоянии травмированных полузащитнике Клаудиньо и нападающем Малкоме.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то их участие в матче под вопросом. Есть сомнения, что они смогут выйти на поле. Более точно мы сможем ответить на этот вопрос сегодня вечером, когда Малкому сделают МРТ. Мы посмотрим, есть ли у него повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00 (мск).

Красно-белые занимают 7-е место с 17-е очками, сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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