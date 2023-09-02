«Динамо» интересуется марокканским нападающим Маухубу

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» проявляет интерес к 20-летнему марокканскому нападающему Эль Мехди Маухубу из клуба «ФЮС Рабат».

Нападающий молодежной сборной Марокко провел за карьеру 49 матчей и забил 11 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 375 тысяч евро.

После 6 туров РПЛ «Динамо» с 11 очками занимает 5-е место.

На данный момент в составе бело-голубых есть три центральных нападающих — Константин Тюкавин, Федор Смолов и Ярослав Гладышев.