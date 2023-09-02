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Сегодня, 13:22

Салихова прокомментировала переход Николсона на правах аренды в «Клермон»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход нападающего Шамара Николсона на правах аренды в «Клермон».

«У Шамара нет контакта с тренером. При Ваноли он выглядел хорошо, забивал важные голы. При Абаскале он только классно втащил Родригао! Николсону повезло — он уезжает в сильный чемпионат, в небольшой клуб с хорошими болельщиками и грамотным тренером. Это отличный шанс перезапустить карьеру. Футбол всех расставит на свои места», — приводит слова Салиховой Sport24.

Соглашение игрока с «Клермонтом» рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

26-летний ямаец выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел за красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574154-salikhova-nikolson-pri-abaskale-tolko-klassno-vtashchil-rodrigao-pereyezd-vo-frantsiyu-shans-perezapustit-karyeru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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