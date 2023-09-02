Масалитин рассказал, почему ЦСКА лучше стать середняком чемпионата России
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, почему армейцем будет полезно стать середняком чемпионата России.
«Может ли в ближайшее время ЦСКА выпасть из числа лидеров российского футбола? Не думаю, работа идет, сейчас подписывают игроков. Другое дело, что искать никого не надо — под боком перспективная молодежь. Но всем нужен результат. Если честно, по молодым ситуация непонятная. Надо просто подождать. Зачем вообще тогда школа, если молодые не играют? Это никуда не годится! Стоит пожертвовать сезоном, чтобы молодые игроки набрались опыта, но в дальнейшем не надо будет никого покупать, потому что свои будут служить верой и правдой. Не боюсь ли я, что так ЦСКА станет середняком? Пусть команда лучше опустится в середняки на сезон, но зато потом поднимется вверх. Легче сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. А то сейчас все понаберут игроков из Латинской Америки, а кто своих будет развивать?» — приводит слова Масалитина Legalbet.
После шести туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0