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«Динамо» готово обратиться в CAS по делу Шейдаева

12:04
Рамиль Шейдаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рамиль Шейдаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» готово обратиться в CAS по делу о расторжении контракта с Рамилем Шейдаевым, сообщили «СЭ» в московском клубе. Бело-голубые не согласны с позицией Палаты РФС по разрешению споров, обнаружившей нарушения при расставании с форвардом, что повлекло запрет на регистрацию новичков.

В «Динамо» ждут обоснования принятого решения, после чего обратятся с апелляцией в Лозанну. При этом ничего критичного в запрете на регистрацию новичков клуб не видит. Если бело-голубые соберутся подписать контракт с новым футболистом, то проблем не возникнет — существует опция внесения на счет РФС суммы, обозначенной в решении Палаты, что на время судебного разбирательства дает возможность вести кампанию дозаявки игроков в штатном режиме. (Константин Алексеев)

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