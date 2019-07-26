"Динамо" дома обыграло "Урал" и одержало первую победу в чемпионате России-2019/20

"Динамо" выиграло у "Урала" (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

В составе победителей отличились Артур Юсупов и Кирилл Панченко. "Динамо" набрало четыре очка и поднялось на седьмое место. "Урал" с шестью очками на второй позиции.

В следующем туре "Урал" примет "Ростов", а "Динамо" в гостях сыграет со "Спартаком".

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0 (2:0)

Голы: А.Юсупов, 16 (1:0). Панченко, 31 (2:0).

"Динамо" (Москва): Шунин, Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш (Морозов, 81), Панченко, Каборе, А.Юсупов (Тетте, 70), Шиманьски, Жоаузинью (Кардозу, 79), Шейдаев.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Емельянов, Ароян (Погребняк, 84), Меркулов, Егорычев (Бавин, 70), Аугустыняк, Бумаль (Димитров, 46), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Каборе, 39. Ароян, 56. Рыков, 59.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).

26 июля. Москва. Стадион "Динамо"

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