«Динамо» и ЦСКА проведут дерби в 11-м туре РПЛ

«Динамо» примет ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00.

Московское дерби транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ». Также прямой эфир игры бело-голубых и красно-синих, который начнется за час до стартового свистка, покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями противостояния "Динамо" — ЦСКА можно в нашем матч-центре.

После 10 туров чемпионата динамовцы занимали 4-е место в лиге с 20 очками, армейцы с 17 очками — на 6-й строчке.