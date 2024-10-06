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Сегодня, 17:30

«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Динамо» и ЦСКА проведут дерби в 11-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» примет ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00.

Московское дерби транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ». Также прямой эфир игры бело-голубых и красно-синих, который начнется за час до стартового свистка, покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями противостояния "Динамо" — ЦСКА можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

После 10 туров чемпионата динамовцы занимали 4-е место в лиге с 20 очками, армейцы с 17 очками — на 6-й строчке.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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