«Динамо» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн
«Динамо» примет ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ в воскресенье, 6 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00.
Московское дерби транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ». Также прямой эфир игры бело-голубых и красно-синих, который начнется за час до стартового свистка, покажут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями противостояния "Динамо" — ЦСКА можно в нашем матч-центре.
После 10 туров чемпионата динамовцы занимали 4-е место в лиге с 20 очками, армейцы с 17 очками — на 6-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2