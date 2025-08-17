Мостовой не считает, что «Спартаку» нужно увольнять Станковича: «Это футбольный человек!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Многие говорили, что Станковича надо увольнять после первого тура. А разве «Спартак» не заслуживал победы в игре против «Акрона»? Кому-то они по игре уступили? Нет, никому. Дальше пошли удаления, навалилось все, злой рок какой-то. Поэтому сейчас где-то выиграют, интересно будет посмотреть. В отношении Станковича я вообще спокоен. Я всегда об этом говорил, я не переобуваюсь. Это футбольный человек! Да, может, есть какие причуды, ну и что?» — сказал Мостовой «СЭ».

После пяти туров «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.