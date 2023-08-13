«Динамо» дома обыграло «Балтику»

«Динамо» обыграло «Балтику» в матче 4-го тура чемпионата России — 2:0.

У победителей голами отметились Станислав Бессмертный на 55-й минуте и Денис Макаров на 75-й минуте.

Голкипер Антон Шунин провел сотый сухой матч в РПЛ.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырех матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке с 3 очками.

В 5-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА 19 августа. «Балтика» в этот же день сыграет с «Уралом».