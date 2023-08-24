Адиев рассказал, почему покинул «Ахмат» спустя 10 дней после назначения

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о причинах ухода из «Ахмата» несколько лет назад.

— Вы оказались в «Ахмате» вторым при Игоре Шалимове, но ушли через десять дней. Заранее не могли предположить, что сложится нездоровая обстановка?

— Не мог. У нас с Игорем Михайловичем сложились неплохие отношения. Он в какой-то мере был против моего ухода. Но проблема в том, что это был момент, когда я ждал, что стану главным тренером. И все к этому шло. Разговаривал с руководителями, и они давали мне понять, что я буду главным. Но через две недели они решили по-другому.

Возможно, это было правильное решение, но я жил этим. После первого собрания ко мне подошел капитан команды Ризван Уциев, еще ряд футболистов. Они сказали: «Магомед, ты почему расстроен? На собрании на тебе лица не было». А я сам этого не понимал. Генеральный директор представлял нас, я ничего не заметил, а футболисты заметили. Если тренер в чем-то сомневается, игрок всегда чувствует.

Мы провели с Игорем Михайловичем недельный цикл, сыграли первый матч, и было ощущение: что-то не так. Поговорил с президентом клуба Магомедом Даудовым, он меня понял как тренера, что я хотел чего-то большего, но мне пришлось немного отступить. В этот момент вспомнил Курбана Бердыева. Я ему как-то сказал: «Курбан Бекиевич, у меня такая ситуация — могу войти в штаб». Он даже не спрашивал, кто главный тренер, а сразу ответил: «Ни в коем случае не иди! Ты этот момент уже прошел, тебе нужно работать самостоятельно!» Поэтому считаю, что тот мой уход для всех был правильным решением.

— Вы говорили, что как раз к Бердыеву можете пойти вторым. Сейчас — уже тоже нет?

— К нему — пошел бы! Когда у меня возникают определенные сомнения в плане подготовки, адаптации и т. д. — есть два человека, к которым всегда могу обратиться, и горжусь этим. Это Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев. К Бердыеву я даже в «Сочи» на несколько дней ездил. Они всегда готовы дать какое-то наставление, совет. Поэтому не считаю зазорным быть у Бердыева вторым.

Я очень многому у него учился, много смотрел, начиная с «Рубина». Всегда спрашивал его про футболистов, которые у него играли. Сначала стеснялся подойти, потом уже лично познакомились. Рассказывал ему, как на сборах в Турции пытался прокрасться и подсмотреть за тренировочным процессом. Многому у него пытался учиться даже заочно, — сказал Адиев «СЭ».

46-летний специалист работал в тренерском штабе «Ахмата» в 2019 году. С апреля 2022 года он возглавляет сборную Казахстана.

Полностью интервью Магомеда Адиева читайте на сайте «СЭ».