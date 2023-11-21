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Защитник «Динамо» Лепский: «Когда Личка объявил состав с моей фамилией, я сидел в шоке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский вспомнил обстоятельства своего дебюта за бело-голубых в официальном матче.

Футболист дебютировал за команду 15 сентября в игре 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1) и провел на поле 71 минуту.

«У нас на тренировке практически не было центральных защитников. Был я и Нико Маричаль. Бальбуэна только вернулся из сборной за день до игры, поэтому Марцел в интервью сказал, что Фабиан не будет играть. Роберто Фернандес приболел за неделю до игры, и я всю эту неделю тренировался и понимал, что мне могут предоставить шанс. За два дня до игры Марцел на теории объявил состав с моей фамилией. Я сидел в шоке, но был безумно рад», — приводит слова Лепского Metaratings.ru.

Контракт Лепского с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл два матча во всех турнирах без результативных действий.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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