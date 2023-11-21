Защитник «Динамо» Лепский: «Когда Личка объявил состав с моей фамилией, я сидел в шоке»

Защитник «Динамо» Иван Лепский вспомнил обстоятельства своего дебюта за бело-голубых в официальном матче.

Футболист дебютировал за команду 15 сентября в игре 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1) и провел на поле 71 минуту.

«У нас на тренировке практически не было центральных защитников. Был я и Нико Маричаль. Бальбуэна только вернулся из сборной за день до игры, поэтому Марцел в интервью сказал, что Фабиан не будет играть. Роберто Фернандес приболел за неделю до игры, и я всю эту неделю тренировался и понимал, что мне могут предоставить шанс. За два дня до игры Марцел на теории объявил состав с моей фамилией. Я сидел в шоке, но был безумно рад», — приводит слова Лепского Metaratings.ru.

Контракт Лепского с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл два матча во всех турнирах без результативных действий.