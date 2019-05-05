Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат считает, что многие иностранные специалисты заблуждаются, когда говорят о низком уровне чемпионата России.

– Удивлены, что "Зенит" в этот раз стал чемпионом так рано?

– Нет, почему же? Много где судьба титула решается за несколько туров до конца. В Испании и Италии уже есть чемпионы. Теперь есть и в России. Так что все нормально, ничего необычного.

– В общем, это никак не говорит об уровне чемпионата?

– Всем, кто считает чемпионат России не очень сильным, я бы посоветовал у вас поработать! В Европе принято недооценивать российскую лигу. И турецкую, кстати, тоже. Поверьте человеку, который работал и в России, и в Турции: уровень очень хороший! (Дмитрий Зеленов)

Дик Адвокат: "Семак - молодец! Теперь надо показать себя в Европе"