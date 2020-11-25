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Романцев назвал Марадону величайшим футболистом всех времен

21:58
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны и назвал его лучшим игроком в истории.

«Для меня в дискуссии о том, кто король футбола — Пеле или Марадона — выбор очевиден, — цитирует Романцева «Газета.Ru».- Это Марадона. У меня много сторонников по данному мнению. Марадона — величайший футболист всех времен».

Также специалист отметил, что любая команда, которая играла против Марадоны, в первую очередь думала о том, чтобы сдержать аргентинца. Знаменитому футболисту было 60 лет. Диего Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2020/11/25/n_15277327.shtml

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