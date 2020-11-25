Романцев назвал Марадону величайшим футболистом всех времен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны и назвал его лучшим игроком в истории.

«Для меня в дискуссии о том, кто король футбола — Пеле или Марадона — выбор очевиден, — цитирует Романцева «Газета.Ru».- Это Марадона. У меня много сторонников по данному мнению. Марадона — величайший футболист всех времен».

Также специалист отметил, что любая команда, которая играла против Марадоны, в первую очередь думала о том, чтобы сдержать аргентинца. Знаменитому футболисту было 60 лет. Диего Марадона — чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины.