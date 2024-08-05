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Сегодня, 23:00

Станкович — о результативности Угальде: «Ему нужно было помочь на человеческом уровне»

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результативность нападающего красно-белых Манфреда Угальде в последних матчах.

Костариканец оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Ранее 22-летний футболист забил по голу в ворота «Химок» (3:1) и «Динамо» (3:0).

— Что вы сказали Угальде, что его так прорвало? В чем была его проблема?

— Убежден, что тренировки могут порой помочь меньше, чем просто обнять человека, дать ему почувствовать себя важным. Тогда его талант будет раскрываться. В первую очередь Угальде надо было помочь на человеческом уровне. А то, что он прекрасный футболист, мы и так знали.

— У Спартака очень низкорослый состав. Не будет ли проблемой, если соперник начнет играть через навесы?

— Конечно, соперники могут попробовать. Тут ничего такого. Сегодня мы неплохо играли на стандартах. Есть плюсы и минусы. У нас хватает агрессии и скорости. Есть структура. Не Барко, так Бабич или Чернов будут играть вверху, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче красно-белые примут «Ахмат» 11 августа.

Деян Станкович
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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