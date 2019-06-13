Детей Мамаева не пустят в зал суда во время апелляции

В четверг, 13 июня в Мосгорсуде пройдет заседание по апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение Пресненского суда.

Супруга хавбека "Краснодара" Алана прибыла в здание суда вместе с детьми, однако в зал их не пустят, так как они малолетние. Они, напомним, не видели отца с октября

Напомним, что Мамаев и Кокорин взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу. (Александр Рогулев)

Алана Мамаева приехала на апелляцию вместе с детьми. Фото