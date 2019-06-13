Алана Мамаева приехала на апелляцию вместе с детьми. Фото

Жена хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана прибыла в Мосгорсуд, где пройдет заседание по апелляции ее супруга и Александра Кокорина на решение Пресненского суда. Она приехала вместе с детьми.

Напомним, что Мамаев и Кокорин взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии. При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу. (Александр Рогулев)

Мокрая простынь и "Краткая история человечества". Как дела у Кокорина и Мамаева