Депутат Лебедев: «Лимит на легионеров надо отменять»

Депутат Госдумы, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» выступил за отмену лимита на легионеров. По мнению Лебедева, из-за лимита футболисты с российским паспортом получают неоправданно большие зарплаты.

— Надо уже принимать какое-то окончательное решение по лимиту, — уверен Лебедев. — Единственные достижения наших клубов в еврокубках — победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. Тогда никакого лимита не было. Убеждения о том, что отмена лимита лимита оставит игроков без практики, а сборная останется без практики, неправильны. Футболист должен доказывать свое право играть в основе команде не тем, что у него в кармане паспорт, а своим профессиональным делом.

К тому же, наличие лимита неоправданно взвинчивает цены и зарплаты российских игроков. Нереально большие деньги получают игроки, которые практически ничего команде не дают. Я, как болельщик «Локомотива», могу привести пример Федора Смолова. У него огромная зарплата, а никакой пользе команде он не приносит на протяжении нескольких лет. И более того — его даже никто не хочет брать в аренду. Он съездил на полгода в Испанию, и то от него отказались.

Может быть, к нам поедут все подряд и не самого высокого качества. Тоже надо подумать и установить какие-то барьеры по поводу легионеров. Но лимит стоит отменить.

Сейчас в российском чемпионате действует лимит на легионеров по схеме «8+17»

(Константин Колмаков)