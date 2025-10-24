Свищев — о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах проверки слов бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
24 октября стало известно, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны футболиста.
«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение. Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет. И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания. Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», — сказал Свищев «СЭ».
5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.
6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.
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|И
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1
|Краснодар
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|8-4
|9
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
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3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
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8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
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16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Артур Гарибян
Родина
|2
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0