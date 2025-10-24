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24 октября 2025, 19:35

Свищев — о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах проверки слов бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

24 октября стало известно, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны футболиста.

«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение. Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет. И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания. Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», — сказал Свищев «СЭ».

5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.

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Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
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 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
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