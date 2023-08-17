Денис Попов считает, что Акинфеев сможет играть до 40 лет

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал слова 37-летнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева о том, что тот будет играть в футбол и в 2028 году.

«Все может быть, время покажет. В принципе, на вратарской позиции играть до 40 лет вполне можно. Буффон играл в таком возрасте, еще ряд вратарей. Другое дело, что у Акинфеева были серьезные травмы колена. Он будет играть столько, сколько ему будет позволять здоровье. До 40 лет, я думаю, он точно сможет играть», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт вратаря с ЦСКА истекает летом 2024 года. В 2028 году Акинфееву будет 42 года.