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Сегодня, 10:23

Денис Попов считает, что Акинфеев сможет играть до 40 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал слова 37-летнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева о том, что тот будет играть в футбол и в 2028 году.

«Все может быть, время покажет. В принципе, на вратарской позиции играть до 40 лет вполне можно. Буффон играл в таком возрасте, еще ряд вратарей. Другое дело, что у Акинфеева были серьезные травмы колена. Он будет играть столько, сколько ему будет позволять здоровье. До 40 лет, я думаю, он точно сможет играть», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт вратаря с ЦСКА истекает летом 2024 года. В 2028 году Акинфееву будет 42 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Денис Попов
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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