Денис Мацуев: «Гинер мне говорил, что ему выгоден сильный «Спартак»

Пианист, народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об уровне российского чемпионата.

— В этом году, как никогда, говорится о том, что судья решает очень многое. Особенно в контексте ВАР, который непонятно почему дает какие-то вещи вроде гола «Зенита» в ворота «Урала». Там же откровенный офсайд был у Дзюбы. Получается, ошибся судья, который сидит на ВАР, — сказал Мацуев «СЭ». — Плюс все детекторы, отстранения, это не красит футбол. Мы хотим, чтобы наш чемпионат стал высочайшего класса, которого, к сожалению, у нас сейчас нету.

Мы радуемся, что у нас сейчас три команды в Лиге Чемпионов. Поздравляю «Краснодар», болею за любую нашу команду в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий. Поздравляю Галицкого, который пришел к этому. Но когда смотрим на жеребьевку, говорим: «Вряд ли получится пройти дальше». Это касается и «Зенита». Хочется, чтобы мы там боролись за плей-офф, а для этого требуется сильный чемпионат внутри. Евгений Леннорович Гинер мне говорил: «Для меня еще как выгодно, чтобы «Спартак» был сильным, а также «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и другие, потому что нам нужна конкуренция. Мы выходим на международную арену и попадаем в другой мир, там не дают ни секунды для раздумий». Поэтому надо делать все возможное, чтобы наш чемпионат стал очень серьезным.

Руководители клубов, скорее всего, все топят за конкуренцию. Я сам всегда окружал себя очень сильными партнерами по сцене. Несмотря на дружеские отношения, конкурент на сцене подстегивает. И вообще, когда ты общаешься с таким уровнем, это дает свой результат. Для этого я переезжал из Иркутска в Москву и пошел учиться в самую лучшую школу мира — Центральную музыкальную школу при московской консерватории. Если у нас будут одна-две команды, которые лидируют с отрывом, уровень повышаться не будет. (Сергей Федоров)