Денис Глушаков: «Федуну нужно попасть в точку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о происходящем в «Спартаке».

«Пришли одни люди, собрали команду. Например, Аленичев. После него пришли другие люди, расформировали команду, — сказал Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Леониду Арнольдовичу (Федуну) нужно попасть в точку, найти правильного специалиста, который будет переживать душой за «Спартак». Если есть желание показывать спартаковский стиль игры, нужно взять людей, которые в этом разбираются, взять людей-ветеранов и сделать хорошую команду. Это если хотят душевную команду, за которую будут болеть».

Бывший капитан красно-белых заявил, что в последнее время ему больно смотреть на «Спартак».

«Фанаты кричат, болельщики переживают. Есть волнение, ребятам тяжело играть в этой ситуации. Им очень сложно после этих результатов. Здесь зависит от менеджмента клуба, кто-то приходит в «Спартак» и желает, чтобы клуб поднялся, кто-то хочет заработать на «Спартаке». После чемпионского сезона весь состав захотели продать, шум поднять, утопить его. «Спартак» не на своем месте по игре и по всему. С такими финансами, с такой поддержкой клуба, с набором классных футболистов пока нет результата», — подчеркнул Глушаков.