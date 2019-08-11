Денис Глушаков: "Спартак"? У меня каждый матч принципиальный"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков в перерыве матча 5-го тура чемпионата России против "Спартака" посетовал на ошибки в обороне и отметил, что для него каждая игра принципиальная, а не только против красно-белых. "Спартак" забил два гола в первом тайме после ошибок грозненцев в обороне.

– Две контратаки, две ошибки и два гола. Бывает у всех. Есть второй тайм чтобы отыграться, – отметил Глушаков в эфире телеканала "Матч Премьер". – Матч против "Спартака" принципиальный? У меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь.

Сейчас тренеры подскажут, как игру перевернуть.