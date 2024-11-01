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Сегодня, 11:12

Глушаков: «Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически», — сказал Глушаков «СЭ».

Также Глушаков поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Пьянич может стать тем футболистом, который способен сделать разницу в дерби. 34 года еще не возраст. Да и вспомните Нобоа, который тащил «Сочи» в 37 лет. По Пьяничу видно, что это мастер. Он поделится опытом с одноклубниками. В российском чемпионате для многих молодых он, наверное, был кумиром», — добавил Глушаков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20.45 мск.

Денис Глушаков
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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