Глушаков: «Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак». А на деле увидим в игре. В принципе и там, и там хороших квалифицированных футболистов хватает. Результат будет зависеть от настроя и жажды борьбы. Победит тот, кто будет лучше готов психологически», — сказал Глушаков «СЭ».

Также Глушаков поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Пьянич может стать тем футболистом, который способен сделать разницу в дерби. 34 года еще не возраст. Да и вспомните Нобоа, который тащил «Сочи» в 37 лет. По Пьяничу видно, что это мастер. Он поделится опытом с одноклубниками. В российском чемпионате для многих молодых он, наверное, был кумиром», — добавил Глушаков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20.45 мск.