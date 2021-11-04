Денис Глушаков раскрыл секрет своего футбольного долголетия

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, в чем секрет его футбольного долголетия.

«Это генетически. У меня спортивная семья, как говорится, спортивная династия, — подчеркнул Глушаков. — Во-вторых, работать и тренироваться. Если у тебя есть это в душе, прежде всего ты работаешь для себя, а не для кого-то. Если ты бегаешь на тренировках, значит, покажешь результат и на футбольном поле. Если ты приезжаешь вечером домой и у тебя есть пробежка еще какая-то, если тебе это надо, ты за такое время уже изучил свой организм. Надо ли тебе бегать, надо ли тебе восстановиться, может, где-то взять паузу. Понятно, что со сладким завязал. Так-то я люблю сладкое покушать, но сахар не ем. Макароны, мясо стал меньше есть, больше — рыбу. Ты анализируешь, что тебе полезно, что тебе неполезно, что тебе надо, а что нет. Может, кто-то любит пельмени поесть, мясо съесть, ему, наоборот, будет хорошо от этого. Каждый ищет индивидуальный подход к своему организму. Наверно, в этом и есть залог профессионального футболиста, потому что с каждым годом о чем-то думать или выдумывать себе не надо. Зачем выдумывать велосипед, если за нас его уже выдумали?»

Также футболист высказался о своей результативности. 34-летний хавбек забил 6 голов в 11 матчах РПЛ и занимает пятое место в гонке бомбардиров

«Я нахожусь в правильном месте, в нужное время, с одной стороны. С другой стороны, мои функции на поле в качестве «восьмерки»: бегаю туда-сюда от штрафной до штрафной. Чтобы забивать, надо быть в штрафной, бываю там, вот и забиваю. Хорошо поработал на сборах, поставил себе какие-то задачи, потихоньку эти задачи выполняются. Тише едем — дальше будем. Будут ли они дальше? Думаю, что, безусловно, будут. Жаль, что травма подкосила. Может, наоборот, хорошая была форма, и на пике формы перед сборной получил травму. Время покажет, как дальше будет складываться. Чего сейчас говорить? Поиграть хочу и хочу поиграть еще долго», — заявил Глушаков.