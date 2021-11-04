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«Это такая прокладка». Денис Глушаков — о новой роли Артема Реброва в «Спартаке»

Денис Глушаков оценил новую роль Артема Реброва в «Спартаке»
02:10
Денис Глушаков. Фото Instagram
Денис Глушаков. Фото Instagram
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о новой роли бывшего одноклубника по «Спартаку» Артема Реброва. 37-летний вратарь стал техническим координатором красно-белых.

«Думаю, что Артем коммуникабельный, — сказал Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Это такая прокладка между болельщиками и футболистами, руководством, может сгладить, примирить, объединить. Мое понимание в этом. Он парень добрый, светлый. Думаю, что у него все получится. Но я хотел бы, чтобы он еще немного поиграл. Может, в этой сложной ситуации надо было его в ворота поставить, чтоб кому-нибудь подзатыльников надавал. Он в любом случае в раздевалке капитан и за полем делает много хороших дел».

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Евгений Козинов все материалы автора

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